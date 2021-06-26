شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من تزين اسنانه بالماس.. بوست مالون يستعرض سيارته الفارهة بـ"الشبشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتردد النجم العالمي بوست مالون فى إنفاق الملايين من الدولارات على مظهره واقتنائه الأشياء الفخمة والساحرة وهو ما يجعله باستمرار لمحط تركيز الباحثين عن الاطلالات الفاخرة حول العالم .

وكشف مغنى الراب الأمريكى بوست مالون البالغ من العمر -25 عامًا- عن صورة سيارته الفارهة الجديدة ذات اللون الأبيض، وهى الصورة التى تحولت لمحط تركيز وسائل التواصل الاجتماعية الشهيرة حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وما لفت الأنظار أن بوست مالون التقط الصورة بجانب سيارته وهو بإطلالة مهلهلة معتمدًا على ملابس سوداء و"شبشب"!



بوست مالون بوست مالون

من جهه أخرى فاجأ بوست مالون منذ فترة عشاقه ومحبيه بإجرائه بعض التعديلات على أسنانه ليضيف لها بعض الفصوص الماسية وهو ما كلفه 1.6 مليون دولار.



النجم بوست مالون النجم بوست مالون

أشارت التقارير المنشورة بعدد من المواقع العالمية وأبرزها " tmz" أن نجم الراب الشهير الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم قام بعمل بعض التعديلات علي أسنانه وأبرزها تركيب قطعتين من الماس علي أنيابه حيث وصل وزن الماستين إلى 12 قيراط وهو ما يظهر مدي اهتمام بوست مالون بالإنفاق ملايين الدولارات ليبدو أكثر جاذبية وخطفا للأنظار.