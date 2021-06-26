شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي تكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة بسنت شوقي على بعض الأخبار التى تم تداولها عن فارق السن بينها وبين زوجها الفنان محمد فراج وأكدت فى لقاء لها بإحدى البرامج بأنها تصغر محمد فراج وأن تاريخ ميلادها المتداول على مواقع الإنترنت غير صحيح فهي من مواليد شهر ديسمبر وليس مايو.

ولفتت بسنت شوقي أنها لا ترى آى عيب في أن تكون الزوجة أكبر من زوجها حتى وإن كان الفرق بينهما 20 عامًا.

يذكر أن بسنت شوقي ومحمد فراج تصدرا تريند جوجل بعد عقد قرانها وقرر الثنائى السير على خطى النجم الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، والنجمة شادية، في حفل قرانهما الذي يحتفلان به الآن وسط عدد من أصدقائهما والأقارب، حيث دخل الحفل على دراجة بخارية يقودها فراج بينما تجلس بسنت أمامه بالفستان الأبيض.

وشارك محمد فراج فى رمضان الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم، أما بسنت شوقي فشاركت في مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق.