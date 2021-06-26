شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات صيفية لـ نجمات الفن.. أبرزهن جنات وسمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا تكون إطلالة النجمات في موسم الصيف مختلفة وتتاسبق كل واحدة منهن للظهور في فوتو سيشن مختلف ومتميز ولذلك نجد أكثر من نجمة تطلق أحدث صور لها بألوان مبهجة ومن هذه النجمات الفنانة التونسية درة التي ظهرت بجلسة تصوير باللون الأصفر خطفت به الأنظار.



درة درة



درة درة

أما الفنانة الشابة مايان السيد أطلقت العديد من جلسات التصوير المميزة والتي تعبر بها عن عشقها لموسم الصيف واستعدادها له بكل قوة وخاصة بعد النجاحات التى حققتها فى موسم الدراما الرمضانى الأخير.

مايان السيد

وفى نفس السياق المطربة جنات كان لها نصيب من هذه الجلسات رغم أنها ليس من هواة الظهور كثيرًا لكنها أعلنت عن ودودها بجلسة تصوير بفستان لسود قصير بسيط بجوار حمام السباحة.



جنات جنات



جنات جنات

كما ظهرت نجمة الجماهير نادية الجندى بجلسة تصوير استطاعت به أن تعبر به عن وجودها أما الفنانة سمية الخشاب أرادت أن تعلن عن تواجدها أيضًا وسط هذه النجمات خاصة أنها تعيش في انتعاشة فنية بعد نجاحها في مسلسلها الأخير موسى وكليبها الذى كان مع مطرب المهرجانات عمر كمال.



سمية الخشاب سمية الخشاب