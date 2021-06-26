شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فيلمًا لفاتن حمامة و7 لسعاد حسنى فى قائمة استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النقاد وجمهور السينما في أسوان في ندوة استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بحضور السفيرة ميرفت التلاوي، والناقد الكبير كمال رمزي والناقد أحمد شوقي والناقدة ناهد صلاح.

وقال الناقد الكبير كمال رمزي إن اختيار أفضل 100 فيلم عربي من بين 3 آلاف فيلم، فيه قدر كبير من الصعوبة، لذلك نعذر كل من اعتذر عن المشاركة في الاستفتاء، وتحية للسبعين ناقد الذين شاركوا.

وأضاف أن هذا الاستفتاء يعد رابع استفتاء من هذا النوع أولها لسعد الدين وهبة وثانيها في دبي وثالثها من مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الناقد أحمد الحضري، وأخيرًا استفتاء مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

من جانبها قالت ناهد صلاح إن الاستفتاء مهم وشائك، مهم لأن السينما المصرية الاهم في العالم العربي لأنها قامت على أيدي النساء، وشائك لأن التساؤل كيف يمكن عمل استفتاء عن أفضل 100 فيلم للمرأة، وتم الاتفاق على أن يدور الاستفتاء حول الأفلام التى تدور حول قضايا المرأة.

وأضافت الناقدة ناهد صلاح: حضرنا قائمة استرشادية ووزعناها على النقاد لسماع آرائهم حول القائمة ولفتوا نظرنا إلى بعض الأفلام لإضافتها إلى القائمة، وتواصلنا مع صناع السينما والنقاد في الوطن العربي كله.

وأوضح الناقد أحمد شوقي؛ أن الاستفتاء قابل اعتراضًا كبيرًا بأن للسينما العربية والمصرية قاعدة بيانات ضخمة جدًا وهذا اعتراض غريب فليس معنى الاستفتاء مشاهدة كل أرشيف الافلام العربية، والاعتراض الثاني هو استفتاء عن الافلام العربية وليس المصرية فقط لعدم مشاهدة النقاد المشاركين في الاستفتاء أفلام عربية بشكل كاف.

وأضاف شوقي؛ أن طريقة الحساب لاختيار أفضل 100 فيلم عن المرأة، هي النقاط بأن نختار أكثر الأفلام حصولاً على التصويت.

وشملت قائمة الأفلام ٧٢ فيلمًا لمخرجين رجال و28 فيلمًا لمخرجات نساء، وحضرت المخرجة اللبنانية ناين لبكي بـ3 أفلام في القائمة، كما تواجدت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بـ14 فيلما منها 5 ضمن أفضل 10 أفلام، بالاضافة إلى 7 أفلام السندريلا سعاد حسني، ومثلهم للنجمة التونسية هند صبري، ثم النجمة الراحلة شادية التي تواجدت في القائمة بـ5 أفلام، كما أن أفضل الفيلم التونسي صمت القصور.