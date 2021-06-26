شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تتلقى رسائل من نجمات الفن بعد ظهورها بالحجاب: "ربنا يريح قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عدد من الفنانات على توجيه رسائل دعم للفنانة حلا شيحة بعد ظهورها مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب، في ظهورها الثاني منذ زواجهما قبل أربعة أشهر.

وكتبت الفنانة شيماء سيف، قائلة: "بحبك أوى وأهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكى"، وقالت الفنانة درة: "جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي"، فيما قالت الفنانة مى كساب: "ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي"، وقالت لها الإعلامية مها الصغير: "قمر يا حلا"، وكتبت لها الفنانة رنا سماحة: "ربنا يسعدك حبيبتى".

درة و مى كساب



شيماء سيف



مها الصغير و رنا سماحة

وحرصت حلا شيحة ، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.