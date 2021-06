شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ورقص طريف مع ابنته "لى لى" على أغنية "Beggin".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد ظهر النجم أحمد حلمى، وهو يرقص مع ابنته "لى لى" فى فيديو جديد نشرته عبر حسابها على تيك توك، وعلقت عليه ok ok bet it dad.

وظهر حلمى وهو يشارك ابنته الرقص بطريقة لطيفة، من داخل سيارة على إحدى الأغنيات الأجنبية الشهيرة، وهى أغنية "Beggin" لفرقة الروك الإيطالية Måneskin.

@lilzbilz111 ok ok bet it dad✨♬ Beggin' - Måneskin

ودائمًا ما يحرص النجم أحمد حلمى، على دعم ومساندة ابنته "لى لى" فى مشروعاتها التى بدأتها، وأيضًا فى فيديوهات الرقص التى تنشرها على تطبيق تيك توك، ودائما يظهر حلمى ولى لى بلقطات فى الفيديوهات تكشف علاقتها الوطيدة مع والدها التى يتخللها صداقة بينهما.



حلمى يرقص مع ابنته لى لى

وساند أحمد حلمى، الأيام الماضية ابنته لى لى ودعمها فى مشروعها وهو الرسم على التيشيرت بأشكال مختلفة، ونشر صور للمنتجات التى تصنعها ابنته لى لى، وكتب قائلا: "إنه سوف يظل فخور بها".

كما ظهر حلمى، أمس الجمعة فى الفيديو الذى نشرته ابنته لى لي، وهو يشاركها لحظاتها الطريفة فى الرقص أمام منزلهما، بالإضافة إلى ظهوره فى فيديو آخر داخل السيارة وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات التى تخطت الآلاف خلال دقائق قليلة.