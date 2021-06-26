شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها وترقص مع صديقاتها على "حلم بعيد".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الذى حل مؤخرا، فى حفل بسيط بحضور عدد من أصدقائها والمقربين منها، وشاركتهم الرقص على أنغام الموسيقى.



نرمين الفقى

ونشرت نرمين الفقي ، عبر حسابها على انستجرام، صورا من احتفال عيد ميلادها مع صديقاتها، وظهرت مع تورتة عيد الميلاد، كذلك فيديو وهى ترقص مع الصديقات على أغنية "حلم بعيد" للمغنى محمود العسيلى.

واحتفلت النجمة نرمين الفقي ، حيث تعد واحدة من أجمل النجمات ممن توصف بأنها "ما بتكبرش"، وهو الأمر التى تطرقت لأسراره فى وقت سابق حيث كشفت عن السبب فى ذلك خلال تصريحات لها نسلط عليها الضوء فى السطور التالية.



عيد ميلاد نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي

نيرمين الفقي وأثناء حلولها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى توجهت الأخيرة لها بهذا السؤال قائلة "كل الناس بتسأل ليه نيرمين ما بتكبرش"، وهو الأمر الذى أثار ضحكة الفنانة نيرمين الفقى مؤكدة أنه أكثر سؤال يتم سؤالها به دائمًا، وقالت أن السر فى ذلك يرجع لأنهم قديماً كانوا يضعوا عليها ميكب بكمية كبيرة للغاية.



عيد ميلاد نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي

وأضافت أنها حينما كانت فى بداية مسيرتها كانوا يلجأوا للميكب بصورة كبيرة حتى يكونوا أكبر من سنهم.



عيد ميلاد نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي

وخلال نفس المقابلة أضافت الفنانة نيرمين الفقى أنها قديمًا تعرضت لعلقة كبيرة من والدتها بسبب "قصة الأسد"، وهى اسم القصة التى كانت طالعة موضة وقتها حينما كانت صغيرة وبمجرد رؤية أمها لها انفعلت عليها.



عيد ميلاد نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي



عيد ميلاد نرمين الفقي



عيد ميلاد نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي