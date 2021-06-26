شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لابنة هيفاء وهبى بعد عملية تجميل فى أنفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية تجميل في أنفها خلال الأيام الماضية، ونشرت زينب عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام صور في أول ظهور لها عقب عملية تجميل أنفها، مع أصدقائها وبناتها تحتفل بعيد ميلادها وظهرت زينب وشاش على أنفها.

ونشرت زينب فياض، من قبل صورة لها بعد إجراء عملية تجميل فى أنفها، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "لكل حد سأل عني الحمد لله أنا أحسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور اللى عملى العملية في الكويت".



زينب فياض



زينب فياض



زينب فياض



زينب فياض

واعتادت ابنة هيفاء وهبى وحفيدتها، الظهور معًا وهما تلبعان وترقصان، حيث كان آخر ظهور لهما خلال غناء أغنية والدتها "توتا توتا" لأول مرة بعد الكثير من الجدل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم"، مما أثار تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينهما، فجاءت معظم التعليقات كالتالى: "ياريت تتصالحوا الخلاف دام سنين بالنهاية هدى والدتك"، وقال معلق آخر: "حابين نشوفك إنتى وأمك بصورة واحدة"، وكتب آخر: "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين زينب ووالدتها".

كما ظهرا أيضا وهما ترقصان وتغنيان على نغمات أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما شبه رواد منصات السوشيال ميديا صوتها بأنه قريب جدا من صوت والدتها هيفاء.

يشار إلى أن زينب فياض، هى ابنة هيفـاء وهبى، من زوجها الأول نصر فياض، الذى تزوجته بسن صغيرة، وأنجبت منه ابنتها، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق.