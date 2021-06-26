شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365": صحتى زى الفل وقادر على الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية حاليًا أصبحت مستقرة بعد إجرائه علمية تركيب مسامير فى مفصل الحوض بعد إصابته بشروخ .

وأضاف: أشكر كل من قام بالاتصال بى والحمد لله أصبحت بصحة جيدة وقادر على الحركة وذلك بعد خضوعى لجلسات علاج طبيعى في المنزل بناء على أمر الطبيب المعالج لى لكى أستطيع القدرة على المشى والحركة.

وكان قد كشف مؤخرًا أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365" أن والده سقط على الأرض مؤخرًا أثناء الاطمئنان على صحته حيث كان يعانى من ألم في أذنه، وأجرى بعض التحاليل بعدها، وكان لابد من إجراء عملية بعد سقوطه على الأرض .

عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء فنية كبيرة قدم خلالها عشرات الأدوار المهمة بالسينما والدراما والمسرح وفى الإذاعة، من أشهر أدواره المعلم "سردينة" في مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

وعُرف الفنان القدير بقصة حبه لزوجته الراحلة سلوى الرافعى، وتحدث عنها فى لقاءات تليفزيونية عدة، وقال إنه رآها لأول مرة فى كواليس أحد الأعمال الإذاعية "فخفق لها قلبه" فتزوجا بعد 20 يوما فقط، قال: قولتلها يلا نتجوز وضحكت وقلتلى يلا تانى يوم.. خطبتها بخاتم وبعد أيام اتجوزتها وكانت أسرع قصة زواج".

وكشف عن أن غيرته عليها كانت السبب في أن يبعدها عن التمثيل، وأن يقنعها بالتركيز على الكتابة، قال: "كنت بحبها أوى، وغيور أوى.. ذهبت إلى المسرح وشاهدت فنانًا فى مشهد ممسكًا كتفها فشعرت أنى أصبت باللوز فتحدثت معها عن الأمر".

وروى فى لقاء مؤخرًا مع الإعلامية إسعاد يونس أن أصعب لحظات حياته بعد وفاة زوجته نوفمبر 2019 قائلا: "مش قادر أصدق إنها ماتت، عايشة معايا".