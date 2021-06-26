شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حمدان يضع الموسيقى والألحان لمسرحية "نجوم الظهر" لـ محمد صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار شريف حمدان، الموسيقى التصويرية والألحان لمسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي التي يجري بروفاتها حاليًا علي قدم وساق لعرضها قريبًا علي مسرح مدينة سنبل.

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبو داوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

يذكر أن الموسيقار شريف حمدان كان قد تعاون مع النجم محمد صبحي في ألحان احتفالية 50 سنة فن التي كرم خلالها 120 فنانا ممن شاركوا النجم محمد صبحي اعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية .