شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرجة شويكار خليفة بسينما الهناجر لدورها مع الرسوم المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر، المخرجة الكبيرة في عالم الرسوم المتحركة شويكار خليفة وذلك يوم 3 يوليو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وتشارك الفنانة لبلبة في التكريم حيث تقوم بتسليم الدرع للمخرجة شويكار خليفة تكريما لدورها مع الرسوم المتحركة وجهودها مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

يذكر أن المخرجة شويكار خليفة حصلت على بكالريوس الفنون الجميلة بقسم الديكور عام 1965، ونالت العديد من الدورات التدريبية في دراسة التليفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة، وتنقلت بين العديد من الوظائف في التليفزيون المصري، ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين تنقلت داخل قنوات النيل المتخصصة، ففي عام 1998 أصبحت نائب رئيس قناة الأسرة والطفل، وفي 2001 ترأست قناة النيل للدراما، وفي 2002 انتقلت إلى رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ومنذ عام 2003 إلى 2010 أصبحت مستشار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك.

عملت في العديد من الأعمال كان أبرزها مساعد مخرج لفوازير رمضان مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، وكذلك مخرج رسوم متحركة لمسلسل ألف ليلة وليلة، ونتيجة لجهودها نالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير نذكر منها شهادات تقدير من رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة عن الأعمال الفائزة بالجوائز المحلية والدولية منذ عام 2000 وحتى عام 2003، كما أنها حازت على شرف الانضمام إلى لجان التحكيم في العديد من المهرجانات والتي كان أبرزها رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة في الدورة السابعة عشر للمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2013.