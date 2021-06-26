شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات بشوارع كاليفورنيا قبل أسبوع من عرض أحدث أفلامه Tomorrow War والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الممثل العالمى كريس بات الأنظار أثناء سيره بشوارع مدينة كاليفورنيا، وفقًا لموقع الديلى ميل، وذلك بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 42، حيث تميز بإطلالة أنيقة، وذلك قبل أسبوع واحد من عرض أحدث أفلامه السينمائية Tomorrow War، حيث يعول عليه الكثيرون من محبيه فى تحقيق نجاح كبير خاصة أن كريس بات يعتبر من أهم ممثلي الأكشن والخيال العالمى ممن يقدموا أفلام حققت نجاحا كبيرا طوال مسيرته.



كريس برات

وكان الممثل العالمى كريس برات احتفل بعيد ميلاده الـ 42، يوم الإثنين الماضى وتحديداً الـ 21 من يونيو، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك بعدما أصبح واحدًا من أبرز الممثلين ممن اشتهروا بلعب أدوار الأكشن، بالإضافة إلى أفلام الخيال العالمى الذى تتطرق لها أعماله المختلفة.



كريس برات

ومن أهم أفلامه عالم الديناصورات، وهو العمل الذى قام فيه كريس برات بدور البطولة، حيث تطرق للديناصورات وعالمها من خلال قالب درامى مشوق، حيث تمكن فيه النجم الشهير من انقاذ العالم من خطرها بعدما هربت من حديقة كانت حبيسة فيها، وهو الفيلم الذى تم القيام به خلال أكثر من جزء حققوا نجاحًا كبيرًا.

بالإضافة إلى فيلم Guardians of the Galaxy الذى ينتمى لنوعية أفلام الخيال العالمى التى تعتمد على الجرافيك بمعظم أحداثها، حيث يعود فريق حراس المجرة من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تتكشف أمام بيتر كويل (كريس برات) خزانة اﻷسرار الخاصة بمن يكون والده الحقيقي خلال أحداث مشوقة.