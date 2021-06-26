شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ابنته ملك: "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلب أبوكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته ملك، حيث نشر العديد من الصور لهما معا، سواء من كواليس أعمال فنية أو أثناء الفسح والخروجات وأيضًا حفل تخرجها.



ملك احمد زاهر

وعلق أحمد زاهر على الصور التي نشرها على إنستجرام، وقال: "كل سنة وانتى طيبة يا ملوكة يا روح قلب أبوكي يا أول فرحتي يا أغلى وأطيب وأجمل وأحن بنوته في الكون ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويديكي كل اللي بتحلمي بيه علي قد قلبك الأبيض الطيب القمر بحبك أوي يا ملوكتي".



احمد زاهر وابنته ملك

وفى سياق أخر، أبهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها بمدى إصرارها على فقدان وزنها، حيث كشفت لأول مرة عن صورة لها بوزن زائد أدى لتغير ملامحها قبل فقدانها الوزن بشكل كبير، حيث قارنت بين هذه الصورة وصورتها فى الوقت الحالى التى تظهر مدى رشاقتها ومحافظتها على الوزن المثالى، وذلك عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".



ملك احمد زاهـر



احمد زاهر وملك

وأصرت ملك على إعادة نشر الصورة عبر حسابها بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتثير حماس أى شخص يريد خسارة وزنه، وجاءت معظم التعليقات على الصور تبرز حول مدى إصرارها على تحقيق هدفها بشكل أثار إعجاب الجميع.

وكان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مشاركتها فى مسلسل "نسل الأغراب"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضانى الماضى، وهو تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.