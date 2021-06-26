شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Bridge of Spies لتوم هانكس فى مركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما الفيلم الأمريكي (Bridge of Spies) بطولة توم هانكس ، ايمى رايان، مارك رايلانس والفيلم من اخراج ستيفين سبيلبيرج ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يونيه 2021 الساعة 6:30 مساءا.

وهذا الفيلم حصل على عدة جوائز أبرزها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2016 ، و جائزة البافتا لأفضل فيلم عام 2016 ، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد( مارك رايلانس) وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل مساعد (مارك. رايلانس).

مركز الثقافة السينمائية يشرف علي برنامجه السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى مديرعام المركز، والدعوة عامة للجمهور و السينمائيين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.