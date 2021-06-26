حلا شيحة تلغي متابعة هذا الفنان على إنستجرام

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 02:57 مساءً - قامت الفنانة ” حلا شيحة ” بإلغاء متابعتها للفنان ” محمد رمضان ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في تصرف فاجئ المتابعين .
حيث أثارت حلا شيحة الجدل والتساؤلات حول سبب قيامها بإلغاء متابعتها لمحمد رمضان فيما أشار البعض إلى أن قيامها بذلك هو خطوة منها نحو حياة جديدة مع زوجها الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” .
خاصة بعد ظهورها مرتدية الحجاب من جديد في أحدث ظهور لها في صورة نشرتها خلال الساعات الماضية برفقة زوجها والتي أعربت من خلالها عن التوازن والسعادة والطمأنينة التي تشعر بها في حياتها بالوقت الحالي .
وتتابع حلا شيحة عددا من الفنانين على إنستجرام منهم : ” نيرمين الفقى ومنى زكى وأصالة وسينتيا خليفة ودعاء فاروق ومها الصغير ورانيا ياسين ” .
بالإضافة إلى : ” رنا سماحة وشريهان وسيرين عبد النور وكندة علوش ودرة ومنة شلبى وخالد سليم وتامر حسنى وعمرو يوسف وأشرف زكى ” .
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