شقيق ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي : ” لا محبة إلا بعد عداوة “

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” صورة عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزوج شقيقته الفنان ” أحمد العوضي ” معلنا من خلالها عن انتهاء الخلاف الذي كان قائما بينهما .

وكتب وائل عبد العزيز في تعليقه على الصورة : ” حمد الله علي السلامة يا عوضي .. لا محبة إلا بعد عداوة وخد بالك من وحش الكون وعلي الله حكايتنا كلنا ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا في تعليقاتهم عن سعادتهم بانتهاء الخلافات بين وائل عبد العزيز وشقيقته وزوجها .