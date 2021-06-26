بعد زيارتها لها بالمستشفى .. إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” إلهام شاهين ” في تصريحات لها على هامش مهرجان أسوان لسينما المرأة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فأشارت إلهام شاهين إلى أنها قامت بزيارة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ ثلاثة أيام وأن الأخيرة مازالت تمكث في غرفة العناية المركزة لحاجتها للأكسجين .

وأكدت إلهام شاهين على أن دلال عبد العزيز ليست في حجرة العزل حيث أنها تعافت من فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن الإعلامي ” رامي رضوان ” كان قد تحدث مؤخرا عن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز مشيرا إلى أنه لا يزال غير مستقر ولم يشهد تحسنا كبيرا .

وأضاف أنه تم نقلها من غرفة في الرعاية المركزة إلى غرفة أخرى في الرعاية أيضا دون أن يتطرق إلى أسباب نقلها مطالبا من الجميع الاستمرار في الدعاء لها بالشفاء .