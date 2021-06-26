كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” إلهام شاهين ” في تصريحات لها على هامش مهرجان أسوان لسينما المرأة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
فأشارت إلهام شاهين إلى أنها قامت بزيارة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ ثلاثة أيام وأن الأخيرة مازالت تمكث في غرفة العناية المركزة لحاجتها للأكسجين .
وأكدت إلهام شاهين على أن دلال عبد العزيز ليست في حجرة العزل حيث أنها تعافت من فيروس كورونا المستجد .
يذكر أن الإعلامي ” رامي رضوان ” كان قد تحدث مؤخرا عن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز مشيرا إلى أنه لا يزال غير مستقر ولم يشهد تحسنا كبيرا .
وأضاف أنه تم نقلها من غرفة في الرعاية المركزة إلى غرفة أخرى في الرعاية أيضا دون أن يتطرق إلى أسباب نقلها مطالبا من الجميع الاستمرار في الدعاء لها بالشفاء .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارتها لها بالمستشفى .. إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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