الشيخ محمد بن راشد يعتمد هيكلة غرف تجارة دبي

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم هيكلة غرف تجارة دبي، مشيرا إلى اعتماد 3 غرف للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية، واعتماد مجلس إدارة غرف دبي الذي سيشرف على الغرف الثلاث.



وقال في حسابه على تويتر " اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي … 3 غرف .. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية … نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي - أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم ٢٤٥ ألف عضو- كذراع تنموي رئيسي لدبي .. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال ..

وأضاف "اعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث .. والذي سيضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للامارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً".

وتابع " غرف التجارة الجديدة .. أمامهم مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية .. وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد.. وحماية مصالح رجال الأعمال .. ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة ".