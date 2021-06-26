صور وفيديو| احتفال أصدقاء نرمين الفقي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن صور وفيديو من احتفال عدد من أصدقائها بعيد ميلادها.

ونشرت الفقي، الصور والفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل أصدقائي على الاحتفال بعيد ميلادي.. بحبكم جميعا".

وتحتفل نرمين الفقي بعيد ميلادها يوم ٢١ يونيو من كل عام، إذ أنها من مواليد ١٩٧٢.

جدير بالذكر أن الفنانة نرمين الفقي شاركت في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل "النمر" مع محمد عادل إمام وهنا الزاهد، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.