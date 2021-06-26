تامر حسني يكشف عن التحدي الكبير الذي واجهه قبل طرح "مش أنا" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بالايرادات التي حققها فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، كاشفا عن التحدي الكبير الذي كان يواجهه قبل طرح الفيلم بالسينمات.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله وشكرا لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم.. اللي النهاردة خلوني أحقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها".

وتابع "الحقيقة.. كنت بحلم أحقق رقم كبير عشان نسبة اشغال السينمات ٥٠ ٪ بس ، وده كان تحدي كبير إني أخد الخطوة دي للوقوف جانب الصناعة، والفيلم ينزل في الوقت ده.. بس ربنا كريم وبيكرم على قد المجهود بس مجاش في دماغي الرقم ده خالص.. الحقيقة لأنه أعلى من أي رقم حققته في حياتي في زمن ١٠٠ ٪اشغال".

وأضاف :"اللي مفرحني أكتر من الرقم، هو احترامكم للعمل وآرائكم الفوق إيجابية اللي بحمد ربنا عليها، على الفيلم بشكل عام، وعلى دوري وأدوار كل أبطال وصناع العمل".

فيلم "مش أنا" يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".