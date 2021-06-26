في أحدث ظهور بعد إصابته.. أحمد السقا يعود لترويض الخيول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بعودته للظهور بعد شفائه من إصابة في قدمه تعرض لها مؤخراً، ومكث في المنزل لتلقي العلاج.

وظهر السقا، عبر صورةٍٍ جديدة نشرها عبر حسابه في “انستغرام”، وهو يقوم بترويض أحد الخيول، حيث يقف بجوارها بينما يظهر “الفرس” وهو يجلس بشكلٍ مبتكر على الأرض، ليُظِهر التدريبات التي يخضع لها من قبل السقا.

ويُعدُّ هذا الظهور الأول لأحمد السقا بعد إصابته في قدمه خلال الفترة الماضية، بعدما اصطدمت قدمه بأحد أبواب منزله، ليغيب عن حضور إحدى المناسبات، بسبب صعوبة ارتدائه الحذاء.

وكان السقا قد وجَّه رسالةً، منذ أيام، إلى والده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر صورةً تجمعهما على صفحته في “فيس بوك”، وعبَّر عن تقديره لوالده، وأنَّه سيظل قدوته والبطل الأول بما فعله في حياته، كما دعا له بالرحمة.

وكتب أحمد السقا في رسالته: “في عيد الأب أبي الغالي.. ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجل كان لي الدنيا وما عليها”.

جدير بالذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد السقا كان مسلسل “نسل الأغراب”، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي بجانب: أمير كرارة، دياب، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، إدوارد، مي عمر، محمد جمعة، محمد مهران، أحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسسل “نسل الأغراب”، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث جسِّد أحمد السقا دور شخص يُدعى “غفران الغريب”، بينما ظهر أمير كرارة في دور شقيقه عساف الغريب، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان، ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه، ولو على حساب الآخر فضلاً عن أنّ كلاً منهما من أمِّ مختلفة.