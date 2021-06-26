خالد سليم يُثير تساؤلات جمهوره حول علاقته بزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري خالد سليم حيرة وتساؤلات جمهوره بشأن علاقته بزوجته خيرية هشام، التي تزوَّجها منذ 10 سنوات، ولديه منها ابنتان “خديجة وكنزي”.

وتسببت الصورة التي نشرها خالد سليم، عبر صفحته في “انستغرام”، برفقة إحدى الفتيات التي تحتضنه بحبِّ، في إثارة تساؤلات جمهوره عن هوية هذه الفتاة، وهل علاقته بزوجته على ما يُرام أم لا؟

وزاد تعليق المطرب المصري الشهير على الصورة حيرة متابعيه؛ إذ قال: “مين هيباركلي.. قريباً”.

وانهالت تعليقات المتابعين على خالد سليم، حيث حرصوا على تهنئته، ولكن في الوقت نفسه طالبوا بالكشف عن ما وراء الصورة، بينما طالبه البعض بالحفاظ على زوجته وأم ابنتيه.

في حين، أشار البعض إلى أنَّ الصورة جزء من الدعاية لكليب غنائي جديد له، خاصةً أنَّه كان قد صرَّح منذ فترة بأنَّه يستعد لتصوير أغنيته الجديدة “عشمني”، ولكن ظروف وباء كورونا أجَّلت هذه الخطوة عدة مرات.

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل “جمال الحريم” مع الفنانة اللبنانية نور، والذي عُرض في شهر ديسمبر الماضي، وحقق مشاهدات عالية؛ بسبب أحداثه التي تدور في جوٍ من الإثارة والرعب، وتتناول اتصال الإنسان بعالم الجن.