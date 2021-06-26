“لسه في الأيام أمل”.. شيرين عبدالوهاب تتفاعل مع كفيفة أدَّت أغنيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمنَّت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب مقابلة فتاة من ذوي الهمم “كفيفة”، وذلك خلال تفاعلها مع مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، كانت تُغني فيه أغنيتها الشهيرة “لسه في الأيام أمل”، والتي كانت قد أدّتها “شيرين” في مسلسلها “طريقي”.

وعلّقت شيرين عبدالوهاب على الفيديو، معربةً عن حُبّها لتلك الفتاة، مشيرةً إلى أنَّها هي الأمل، كما وصفتها بأنَّها آية من آيات جمال الله في الأرض، وأكدت أنَّها أخذت منها طاقةً لم تشعر بها منذ فترة طويلة.

وكتبت شيرين، قائلةً: “أنا بحبكِ أوي.. وصدّقيني أنتِ الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكِ، أخذت منكِ طاقة حلوة قوي محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدكِ ويفرحكِ.. ويارب نتقابل”.

وتبيَّن أن تلك الفتاة تدعى “مريم النجدي”، وفق حسابها في “تويتر”، حيث علَّقت على تغريدة شيرين عبدالوهاب، معربةً عن سعادتها الكبيرة، بما حدث لها من دعم.

وكتبت مريم النجدي، قائلةً: “‏‎أنا من يومها وأنا مبسوطة أووووي، ربنا يسعدكم، وشكراً على كل الكلام الجميل دا”.

على صعيد آخر، تواصل شيرين عبدالوهاب عقد جلسات عمل مع زوجها الفنان حسام حبيب، يرافقهما مجموعة من الشعراء والملحنين لاختيار أغنيات ألبومها الجديد؛ إذ يُقيم الزوجان معسكراً فنياً داخل الاستديو الخاص بهما، للاستماع إلى كلمات أغانِ جديدة، من بينها أعمال لأمير طعيمة وعزيز الشافعي ومدين ومحمد رحيم.