رنا سماحة تعلن إصابتها بهذا المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك”، إصابتها بنزلة شعبية حادة، قائلة: “نزلة شعبية حادة دور كل سنة الحمد لله” وهو البوست الذي تفاعل معه جمهورها بشكل كبير وتمنوا لها الشفاء وطالبوا الجميع بالدعاء لها.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها رنا سماحة أغنية بعنوان «أوبا» التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب الذي تدور فكرته حول فتاة تحب شاباً وتصلها رسالة من هذا الشاب، بأنه يحبها لتتفاعل مع الرسالة وتشعر بكثير من السعادة والبهجة إلى أن تكتشف في نهاية الفيديو أنه أرسلها عن طريق الخطأ. كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كما شاركت رنا في مسلسل “جمع سالم”، بجانب زينة وريم البارودي ودلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وملك قورة ومحمد علاء وأحمد صيام وعبدالرحمن أبوزهرة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد ناير، وعرض رمضان قبل الماضي.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخراً على الملحن سامر أبوطالب وأقامت حفل زفاف كبيرا في أحد الفنادق وحضره عدد كبير من الفنانين من بينهم تامر حسني، ومصطفى حجاج، وأحمد جمال، ومصطفى جاد ومحمد شاهين.