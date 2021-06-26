الفنان الجزائري طاهر رحيم ينضم إلى لجنة تحكيم “مهرجان كان السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضمنت لائحة أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة 74 من “مهرجان كان السينمائي” النجم الجزائري الفرنسي طاهر رحيم، صاحب الأدوار البارزة في السينما الفرنسية، إلى جانب المخرج الأميركي سبايك لي والممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران، والممثل الكوري الجنوبي سونغ كانغ، والمخرجة السينغالية ماتي ديوب، والمغنية ميلين فارمر، والممثلة الأميركية ماغي جيلنهال.

وتجري فعاليات المهرجان بين 6 و17 تموز (يوليو) المقبل، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت.

وكتب المنظمون على صفحة المهرجان الرسمية في موقع “تويتر”: “سيقدم العرض الأول لهذا الفيلم الذي كان من المقرر أن يعرض في مهرجان كان 2020” الذي ألغي بسبب الإغلاق الأول في فرنسا “في نسخة كان 2021”.