الشرطة تمنع محمود العسيلي من الغناء في الساحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنت قوة من قسم شرطة العلمين بمنطقة الساحل الشمالي الساحلية، حملة على مقر إقامة حفل كل من الفنان المصري محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عدم إصدار تصاريح للحفل أو المكان المقامة به.

وكانت الحملة التي قادها مأمور قسم العلمين ورئيس المباحث ومعاون المباحث، قد منعت العسيلي وشاكوش من إحياء الحفل بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد بعدم حصول المكان المقرر أن يقام به الحفل علي أي تصريحات إنشائية أو سياحية أو حتى صحية.

والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخراً أغنية “بقت معايا”، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

بينما كانت آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث كسرت حاجز الـ30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية له على موقع “يوتيوب” واحتلت التريند رقم 1 وقتها.