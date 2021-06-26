بعد إحراجه.. طليقة قصي خولي توضح سوء معاملته لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت مديحة الحمداني، طليقة النجم السوري قصي خولي، أنّها قصدته في منشور لها أثار جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، حول معاملة الزوج السيئة لامرأته.

وقالت الحمداني في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “إلى الناس اللي فهمها على قدها، راني كي نهبط حاجة عندي فالستوري مش معناها إني نقصد شخصاً معيناً أو شيئاً معيناً (نرمي فالمعني).. لا أبداً مش صحيح”.

وتابعت: “معناها الوحيد اني قريت أو شفت حاجة على الانستقرام او عجبتني فشاركتها عند فقط لا غير”.

وأضافت: “فقط لا غير، انا منرميش المعنى، كي نحب نقول حاجة نقولها مباشرة”.

وكانت الحمداني قد نشرت صورة ساخرة عبر الـ”ستوري” تبرز فيها سيدةً في حالة جيدة جداً في جهة، وفي حالة يرثى لها في جهة أخرى، موضحةً: “الأولى عندما تكون حبيبتك لأنَّ حالتها (الرائعة) هي انعكاس معاملة عائلتها لها، الثانية عندما تصبح زوجتك لأن حالتها السيئة هي انعكاس معاملتك أنت لها”.

يُذكر أن خولي تزوج في الولايات المتحدة الأميركية من مديحة الحمداني ابنة الفنانة التونسية آمال علام عام 2018، ولم يعلن زواجه حتى أعلن عن ولادة مولوده الأول عميد، عام 2019، قبل طلاقهما في وقت لاحق.