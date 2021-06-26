هويدا يوسف بشعر حليق: “زوجي خانني ولا أسامح أهلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة السورية هويدا يوسف جمهورها في أحدث إطلالاتها الإعلامية، حيث ظهرت بتسريحة شعر غريبة وأطلقت تصريحات حادة حول حياتها الشخصية.

وأطلت يوسف (48 عاماً) في برنامج “شو القصة” من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيّات على قناة “لنا” السورية، بشعر حليق من الجانب الأيسر، وقصير جداً في الجوانب الأخرى.

وكشفت أنّها تعرضت للخيانة الزوجية مراراً قبل طلاقها، مضيفةً أنّها كانت تتحملها كي لا يشمت الناس بها، ومن أجل المحافظة على عائلتها ومنزلها على حد تعبيرها.

وأكّدت أنها على قطيعة مع غالبية أفراد أسرتها، إذ لا تتواصل إلا مع شقيقها وشقيقتها الكبرى التي ربّتها، موضحةً أنّ عائلتها لم تقف إلى جانبها أبداً، علماً أنّها مرت إلى جانب الطلاق، بتجربة إصابة بمرض السرطان الذي نجت منه.

ويُذكر أنّ هويدا يوسف قالت في تصريحات سابقة عن زواجها: “أنا نادمة كثيراً على تسرّعي في موضوع الزواج أو بالأحرى تسرّعت في اختياري الشخص الذي سيكون أباً لأولادي، ففي ذلك الوقت، نصحني الكثيرون من حولي، بأن أتروى وأتعقل، بخاصة أن الزواج في بعض الحالات يهدم كل ما بناه الفنان لسنوات، وزوجي السابق لم يدعمني معنوياً في فترة الزواج، وهو الشيء الذي أبعدني أكثر عن الساحة حتى قبل انفصالي”.