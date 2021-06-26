شكرا لقرائتكم رسالة غامضة من حلا شيحة وحجاب: "حالي تغير"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الفترة الأخيرة، طالت الفنانة المصرية حلا شيحة شائعات كثيرة، حول مستقبلها الفني وحياتها الشخصية، خصوصاً بعد الزواج من الداعية معز مسعود، وتردد الأخبار حول نيتها الاعتزال.

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إلى أن طلت الفنانة اليوم عبر حسابها في إنستغرام، وتنشر صوراً لها بصحبة زوجها وأبنائها مرتدية الحجاب.

وتعتبر هذه خطوة مفاجئة، وجاءت بعدما كانت الفنانة ترتدي النقاب إلى أن عادت إلى مصر وخلعته وعادت للتمثيل، ثم عادت اليوم وارتدته إلا أنها لم تخفِ شعرها بالكامل.

ثم أشارت في تعليقها على الصورة إلى أنها "وجدت التوازن بين أن تكون سعيدة في حياتها، وفي نفس الوقت تكون صادقة مع نفسها ومع ما تؤمن به"، وفق تعبيرها.

رسالة غامضة

وفيما يخص فيلم "مش أنا" الذي تقوم ببطولته بمشاركة تامر حسني، أكدت حلا شيحة أنها قامت بتصويره قبل عام ونصف، وبسبب ظروف فيروس كورونا المستجد تأخر طرحه بدور العرض.

وتمنت حلا شيحة التوفيق لزملائها في نهاية رسالتها الغامضة، التي جاءت لتزيد من الشكوك حول مستقبلها الفني في المرحلة المقبلة، وهل ستعود إلى الاعتزال مرة أخرى، أم أنها ستواصل مشوارها الفني؟!