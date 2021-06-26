"يا أول فرحتي".. أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته "ملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة لابنته "ملك" بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر زاهر، صورا له معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا ملوكة يا روح قلب أبوكي، يا أول فرحتي، يا أغلى وأطيب وأجمل وأحن بنوتة في الكون".

وأضاف: "ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويديكي كل اللي بتحلمي بيه على قد قلبك الأبيض الطيب القمر.. بحبك أوي يا ملوكتي".

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب".

"نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبدالحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.