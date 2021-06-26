فن ومشاهير

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجلسة تصوير على البحر.. وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خطفت الفنانة ، الأنظار إليها بجلسة تصوير على البحر، كشفت عن صور منها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت رانيا، الصور عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏ويسألونك عن حب العزلة.. قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال".

وكانت رانيا يوسف، بدأت مؤخرا تصوير دورها في الجزء الرابع بمسلسل "الآنسة فرح".

المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وهو من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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