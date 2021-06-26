فن ومشاهير

مصر.. إلهام شاهين تكشف عن حالة دلال عبدالعزيز الصحية بعد زيارتها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

زارت الفنانة المصرية إلهام شاهين الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

 

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن دلال عبدالعزيز لا تزال بحاجة للتواجد بالرعاية المركزة العادية وليس عزل لحاجتها للأكسجين، حتى تتعافى تماما وتعود لصحتها وعافيتها بشكل كامل.

 

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة، "قمت بزيارتها وشوفتها من 3 أيام واطمأنيت عليها وقعدت معاها، وهي تعافت من ولكن هناك تداعيات شوية، وحولها بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما قاعدين معاها".

 

وهنأت إلهام شاهين، الفنانة دنيا سمير غانم لتكريمها بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وقالت، "دنيا بنتي ومبسوطة بتكريمها وفرحانة بها وبمشوارها الفني".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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