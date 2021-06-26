خاص – مفاجأة نجوى كرم لجمهورها في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - خاص بتجرد – تنشغل شمس الأغنية نجوى كرم في هذه الفترة بتسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، تستعد لطرحها في الفترة المقبلة.

مصادر “بتجرد” أفادت أن الأغنية من المقرر صدورها مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”. وتتكتّم نجوى كرم حتى اللحظة عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، وذلك رغم انتشار مقطع مصوّر لها تم تسريبه أثناء تسجيلها الأغنية.

من جهة أخرى، كانت نجوى كرم قد أحيت منذ أيام حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم من شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت في ديسمبر الماضي أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وحقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.