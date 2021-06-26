أول رد من بسنت شوقي على فارق السن بينها وبين محمد فراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة الفنانة المصرية بسنت شوقي لأول مرة، على الأقاويل التي ترددت حول فارق السن بينها وبين زوجها الفنان المصري محمد فراج.

وتردد أن بسنت شوقي تكبر محمد فراج بـ3 سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا بينما هو يبلغ 37 عامًا.



وقالت "بسنت"، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول".





وأضافت: "أنا مشكلتي في الموضوع ده إن اللي اتقال مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة".

وأقيم مساء يوم الجمعة 11 يونيو 2021، حفل عقد قران الثنائي "محمد فراج"، و"بسنت شوقي"، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.