فيديو| نبيلة عبيد تلتقي أحلام في دبي وتشكرها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

التقت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بالفنانة أحلام الشامسي خلال تواجدها في دبي بالإمارات.

ونشرت نبيلة، فيديو يجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع نجمة الإمارات العربية والخليج، الصديقة المطربة أحلام والحفاوة الجميلة والترحاب الكريم".

وكانت نبيلة عبيد، أعلنت مؤخرًا عن منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت نبيلة، الشكر لحاكم مدينة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت: "شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.