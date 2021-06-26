الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معالم أسوان الأثرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت الفنانة الفرنسية ماشا مريل، عدة معالم أثرية بمدينة أسوان جنوب مصر، أبرزها، متحفي النيل ومتحف النوبة.

يأتي ذلك على هامش تكريمها ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت، مساء الخميس، وتستمر حتى 29 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأبدت ميريل خلال جولتها إعجابها الكبير بمعالم أسوان، حيث التقطت صورا تذكارية مع القطع الأثرية في متحف النوبة والتقطت أيضا صورا في متحف النيل، واختتمت بعمل جولة في سوق أسوان.

وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوارها الفني في بداية ستينيات القرن الماضي.

وتعتبر مريل واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية.

بعد ذلك قدمت مريل أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الإسباني لوي بونويل في فيلم "يوم جميل" سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم " لن نشيخ معا" سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم " زوج الأم" سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش"الواحد والآخر" سنة 1981، ثم في فيلم "الكرنفال الكبير" للمخرج ألكسندر أركادي سنة 1983 ثم في فيلم "فويفر" للمخرج جورج ويلسون سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.