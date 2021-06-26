نور الزين يطرح أغنيته الجديدة “آنه”

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"الخليج 365": طرح المغني العراقي نور الزين أحدث أعماله بعنوان “آنه” عبر القناة الرسمية لشركة "اورنجي" على اليوتيوب.

وهي ومن كلمات رامي العبودي، والحان نور الزين، وتوزيع عثمان عبود.

حققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على صدورها وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" في العراق.

وشكلت أغنية “آنه” مُفاجأة لجمهور نور الزين حيث صدرت بعد شهر واحد على صدور فيديو كليب أغنية “على طول“. وحصد العمل أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد شهر من صدوره على اليوتيوب.