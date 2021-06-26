صور| أسماء أبو اليزيد ترتدي تيشيرت "معلش".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث ظهور لها.

وظهرت أسماء، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مرتدية تيشيرت باللون الأسود ومدون عليه كلمة "معلش"، وعلّقت: "كل ما أتضايق بمعلشني وبكمل.. معلش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل "الاختيار 2" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، مع النجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، بشرى، إياد نصار، وإنجي المقدم وغيرهم.

المسلسل من سيناريو وحوار هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.