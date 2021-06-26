هيفاء وهبي تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وخطفت هيفاء، الأنظار بأحدث ظهور لها في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

وعلّقت هيفاء على الصور قائلة: "حب نفسك بعمق.. لو كنت".

وتعاونت هيفاء وهبي مع أكرم حسني مؤخرا في كليب أغنيتهما الجديدة "لو كنت"، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.