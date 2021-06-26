"ضهري وأماني وسبب ضحكتي".. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت المطربة كارمن سليمان، بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد بكلمات رومانسية.

ونشرت كارمن، صورة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "كل سنة وأنت كل حاجة في حياتي وضهري وأماني وسبب ضحكتي وأحن أب، ربنا ما يحرمني منك ولا من ضحكتك، بحبك، محسومة عشقي هو من يومه".

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت أغنيتها الأخيرة بعنوان "تعبت أشكي" باللهجة الخليجية عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات نهار، ألحان بنت الكويت، توزيع براك المطوع، مكس وماستر جاسم محمد، وتسجيل صوت ماهر صلاح، إخراج مصطفى جاد، وإنتاج سي إس ميوزك.