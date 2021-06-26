شكرا لقرائتكم خبر عن رامى الطنباري مهرب آثار فى مسلسل "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان رامى الطنبارى فى مسلسل "الحرير المخملى" بدور مهرب آثار، وقال الطنبارى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": رشحت لدورى فى المسلسل من خلال شركة الإنتاج ومخرج العمل دكتور أحمد حسن الذى سبق وعملت معه فى مسلسل "أمل حياتى" وكانت تجربة جيدة ونشأ بيننا كمياء عظيمة وهو من أهم المخرجين المحترمين.

وأضاف رامى الطنبارى: الدور له تركيبة خاصة ومختلفة لم أقدمها من قبل، والشخصية تنقسم لمسارين مختلفين الأول هو مهرب للآثار والثانية علاقته بزوجته التى يحبها جدا وأنجب منها طفله ولكن زوجته لا تحبه ويعيش فى صراع بسبب ذلك فالجانب الشخصى لدى زياد جانب معقد، منطقة إنسانية فى ظل أجواء بها محظورات كثيرة.

وأكد الطنبارى أن من أهم الصعوبات التى واجهته فكره كون المسلسل 60 حلقة وهى تجربة جديدة بالنسبة له فخلال الستون حلقة يمر العديد من المراحل العمرية وكذلك الأحداث لذلك لابد من تركيز كبير حتى يخرج العمل بشكل لائق.

وعن جديدة قال" بدأت منذ فتره فى تصوير مسلسل "تحقيق" ولكن توقف بسبب كورونا وسنعاود التصوير قريبًا وأعتقد أن هذا المسلسل سيكون من المسلسلات المهمة وسيكون له صدى كبير، وأتمنى تقديم شخصية تاريخية باللغة العربية.

مسلسل الحرير المخملى من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.