السعودية زينة عماد تتصدر الترند بعد غنائها مع حماقي في جدة.. تعرف عليها

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:43 صباحاً - تصدر اسم زينة عماد، قائمة الأكثر بحثًا على “غوغل” بعدما قدمها الفنان المصري، محمد حماقي، كمفاجأة في حفله الغنائي الذي أقيم في قبة دوم في جدة بالسعودية حيث أدت معه أغنية لأول مرة أمام الجمهور.

وأشعلت زينة وحماقي الحفل المقام في جدة سوبر دوم، أكبر قبة في العالم، وسط تشجيع حار من الجماهير.

وقد افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد إسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه، وأعلن عن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زينة عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة pic.twitter.com/MW7JGBrmTH — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

وعقب انتهاء الحفل، غردت زينة عماد بقولها: “طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟”.

كل المقطع زعيقي وعياطي لكن ابغا اقولكم ان هذي اختي الي طول عمرها كان تمهيد لمكانها الاصلي الي هو هذا المسرح وانا احمد ربي الف مره ان من بين كل البشر اختارني انا اكون اختها الفخورة جداً pic.twitter.com/FyvkdeF8Mf — Dr.Dohta المكافحة جداً 🦋 (@Wejood26) June 25, 2021

من هي زينة عماد؟

زينة عماد، وُلِدَت في السعودية عام 1998، وحصلت قبل أيامٍ على المركز الأول في جائزة الموسيقى المقدَّمة من وزارة الثقافة السعودية، وهي جائزةٌ تقدِّر العازفين تحت 21 عاماً، وقد هنَّأها كثيرٌ من الفنانين والمشاهير بحصولها على هذه الجائزة المرموقة، التي تقدمها الوزارة كل عامٍ.

وتعدُّ زينة من المواهب السعودية الشابة التي لاقت متابعةً كبيرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت زينة عماد لأب سعودي وأم سعوديه وتحمل الجنسية السعودية، وتعد فنانة ومطربة سعوديه شابة وجميلة ومتألقة ولها صوت جميل ورائع وتحظى بالعديد من المتابعين والإعجاب بجمال صوتها الساحر واللطيف، عمرها 22 سنة.

بداية ظهورها في الحفلات والمهرجانات التي كانت تقام في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية. وهي ذكية وناجحة في عملها الفني وشخصية قوية وإنسانة مرحة ومثالية في الأدب والأخلاق، كما أنها شخصية استثنائية في المجال الفني السعودي وتتميّز بالأخلاق الحميدة والقيم الرفيعه وهي صاحبت البسمة الحلوة والقلب الحنون.

لكن شهرتها النسبة اكتسبتها بحصولها على المركز الأولي في جائزة الموسيقي المقدمة من وزارة الثقافة السعودية، حيث حصلت زينة علي المركز الأول في تلك الجائزة التي تقدر العازفين تحت 21 عام، وتعد زينة من المواهب السعودية الشابة التي لقت متابعة علي كافة مواقع التواصل الإجتماعي.