كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية اليسا موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها من حفلها الذي احيته امس في اربيل في العراق.
وظهرت اليسا، في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على بعض الحسابات الفنية، وهي تخاطب الجمهور قائلة: “اربيل مزدهرة بشكل بعقد وشعبها بعقد قلت لهم شو بدي البس قال اللي بدك ياه”.
غير ان كلام اليسا اثار حفيظة بعض المتابعين السعوديين خاصة ان كلامها بدا وكأنه تلميح الى حفلها الاخير الذي احيته في الرياض.
غير ان اخرين دافعوا عن اليسا مؤكدين ان كلامها لم يشكل اي اساءة وانها كانت تتكلم عن زيارة سابقة لها الى كردستان.
وكان قد تصدّر اسم الفنانة إليسا الترند في العراق، حيث نشط هاشتاغ “#اليسا في اربيل”، في استباق لحفلها الذي أقامته اليوم الجمعة في أربيل؛ وذلك بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول إليسا إلى أحد فنادق المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق؛ وكان ضمن المشاهد الأكثر تداولاً هناك.
وكانت إليسا قد أحيت قبل أيام حفلا في الرياض بمشاركة الفنان اللبناني وائل كفوري، واحتفلت إليسا بنجاح الحفل، وردود الفعل الإيجابية التي وصلت إليها من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع لـ اليسا من حفلها في اربيل يثير حفيظة السعوديين!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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