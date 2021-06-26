محمد الفلاح - حلا شيحة تظهر بالحجاب وتلمح لاعتزال الفن مجددا: مش أنا

السبت 26 يونيو 2021

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلا بعد رفضها التعليق على فيلم "مش أنا" أحدث أفلامها الذي طرح قبل يومين في دور العرض السينمائية.



وفي أحدث ظهور لحلا نشرت صورا جديدة مع زوجها المنتج معز مسعود وطفليها، وكانت ترتدي الحجاب، وقررت التحدث عن الفيلم.

وكتبت حلا شيحة تعليقا على الفيلم قالت فيه: "بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وأضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وغابت حلا عن المشاركة في أعمال دراما رمضان 2021، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "خيانة عهد" عام 2020.

وفيلم "مش أنا" من تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر فايز المالكي وحجاج عبد العظيم.