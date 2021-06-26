شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الروسى "والد الجندى" في سينما الهناجر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروسى "والد الجندى" من إخراج ريزو شاخيدزا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية غدًا السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والفيلم ينتمى إلى نوع الدراما العسكرية تم إنتاجه عام 1964 وتم عرضه لأول مرة فى 11 يناير 1965، ويأتي ذلك ضمن العروض السينمائية التى تنظمها جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائى محمود عبد السميع بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

من جانبه أشار محمود عبد السميع إلى أن عروض الأفلام فى إطار بروتوكول التعاون مع المركز الثقافى الروسى، حيث سبق وعرضت جمعية الفيلم العديد من افلام السينما الروسية، كما سبق واستضاف المركز مجموعة من العروض لبرامج الجمعية.

بينما أكد ارسينى ستاركوف نائب مدير المركز الثقافى الروسى على حرص إدارة المركز على التعاون مع وزارة الثقافة المصرية وجمعية الفيلم وتقديره التام لقيادة صندوق التنمية الثقافية وجمعية الفيلم على عرض الفيلم الروسى الذى يأتى فى اطار عام التعاون الانسانى بين البلدين الذى يتضمن أنشطة متنوعة.

من جانبه أشار شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى ونائب رئيس جمعية الفيلم إلى أن العرض يأتى فى إطار احتفالات روسيا بعيد النصر فى الحرب العالمية الثانية، وأن الموسم الجديد سيشهد تعاونًا ملحوظًا بين جمعية الفيلم والمركز الثقافى الروسى