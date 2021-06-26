شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يبدأ تصوير مسلسل "المماليك" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير مسلسل "المماليك" للنجم بيومى فؤاد منذ يومين فى الديكور الرئيسي بشبرامنت، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة، ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

والعمل من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

من ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهد مسلسله "عودة الأب الضال"، فى ديكور فندق والذى تدور فيه معظم أحداثه، وتعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.