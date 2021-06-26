ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وخطفت ميرهان، الأنظار بأحدث ظهور لها في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "حسين" خلال الصور بـ"توب" أسود قصير، ونالت إعجاب جمهورها.

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي عام 2020.