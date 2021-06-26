درة تنشر صورا لها من افتتاح مهرجان أسوان.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة درة زروق، على إبراز إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.

ونشرت درة، صورا لها من الحفل، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "‏من افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة الذي يسعدني أن أكون فيه من ضمن لجنة تحكيم الفيلم المصري".

وأقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسي، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدى نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره، مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصري.

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.