بعد اللايجر والثعبان.. محمد رمضان عاري الصدر برفقة نمر ضخم!

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 03:50 صباحاً - يواصل الفنان المصري محمد رمضان إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا بعد نشره فيديو وهو يسير برفقة نمر أبيض كبير خلال زيارته الحالية لمدينة دبي، وهو الأمر الذي انتقده متابعوه بسبب تقليد البعض له خاصة وأن مثل هذه الحيوانات تكون خطيرة وتحتاج لمدرب خاص.

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بإنستغرام، وهو عاري الصدر ويلتف بسلسلة حديد حول رقبته، وبجانبه يسير نمر يشبه الذي ظهر بكليب أغنيته فيرساتشي التي حققت نجاحا كبيرا.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين جمهوره الذي حرص على التفاعل معه، معلقين:“ نهايتك هتكون على أيد الحيوانات دي.. لازم كل صورة تكون عاري.. احنا بنربي قطط وكلاب وانت تربي اسود ونمور.. الحاجات دي غلط والشباب بيقلدها“.

يذكر ان محمد رمضان سبق وان ظهر في وقت سابق في وصلة نزال له مع حيوان “اللايجر”.

كما نشر محمد رمضان سابقا صورة له وهو بحمل ثعبان ضخم ووضعه على كتفه على أنغام أغنيته “مافيا”.