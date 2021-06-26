شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ينتهى من تصوير "لية لا" وينتقل لـ "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد حاتم من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "ليه لا" للنجمة منة شلبى، منذ يومين والتى جمعت بينه وبين بطلة العمل، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، كما حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في مصر على احدى المنصات الإكترونية مؤخرًا.

وأعرب أحمد حاتم عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها بدوره فى مسلسل "ليه لأ" ويناقش العمل قضية التبنى خلال الأحداث، وقال لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال العمل فاقت توقعاته، موضحا أن التعاون مع فريق عمل مميز مثل منة شلبى ومريم أبو عوف ساعده كثيرا فى نجاح دوره.

أحمد حاتم يجسد من خلال العمل شخصية أب مثالى فى حياة طفلته ذات السبع سنوات، إلا أنه يخفق فى حياته الاجتماعية كزوج، لينفصل عن زوجته وأم طفلته، ويتخذ قراراً بعدم الزواج مرة أخرى، كونه أصبح يرفض الفكرة فى حد ذاتها .

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" فى 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

ومن ناحية أخرى، مازال أحمد حاتم يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل " شقة 6" للنجمة روبى و هانى عادل، ويشارك فى بطولة العمل الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل